В приграничном конфликте пострадали 11 военнослужащих Кыргызстана

Ситуацию на границе в данный момент он охарактеризовал как стабильную.

Об этом сообщил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

По его словам, все они в данный момент находятся в медучреждениях.

Он сообщил, что МЧС эвакуировал всех граждан с приграничных районов и обеспечил всем необходимым.

Ситуацию на границе в данный момент он охарактеризовал как стабильную. Проинформировал, что ведется совместное в МВД патрулирование на линии границы.

Также он сообщил, что для стабилизации ситуации на границе создан штаб, в который вошли представители всех госорганов, в частности силовых структур. Сейчас состоится совещание штаба, а в 11 часов будет встреча с таджикской стороной.

Ташиев выразил уверенность, что все проблемы на этой встрече будут решены.

Источник: reporter.kg