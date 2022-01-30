Камчыбек Ташиев организовал на границе межведомственный штаб

Садыр Нургожоевич держит ситуацию под своим личным контролем.

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев по приезду в Баткенскую область заявил журналистам, что в связи с напряженной ситуацией на границе создан межведомственный штаб, куда вошли представители всех структур страны.

"Садыр Нургожоевич держит ситуацию под своим личным контролем. Сегодня же пройдет встреча с таджикской стороной, на которой будут решены ряд вопросов.

Убитых среди военных и гражданского населения нет, только 11 военнослужащих получили ранения. Все они сейчас проходят лечение в больницах", - сказал он.

Источник: vb.kg