Вчера, 26 января, в южных микрорайонах Бишкека не было света.
Об этом Kaktus.media сообщили читатели.
Не было света в 6-м микрорайоне, в жилмассиве "Арча-Бешик". Частично не было света в 9, 10, 12-м микрорайонах, "Асанбае".
На отсутствие электричества жаловались и жители "Ак-Ордо".
В "Северэлектро" сообщили, что бригада работает над устранением проблемы. В пресс-службе Минэнерго сообщили, что аварий нет, возникло лишь небольшое замыкание.
Сегодня, 27 января, ОАО "Северэлектро" сообщило, что 26 января в 22:45 произошло повреждение высоковольтной кабельной линии 6 кВ от подстанции Абдыкалыкова. Электроснабжение было временно прервано у потребителей в 6-м и 9-м микрорайонах Бишкека.
Персонал Восточного РЭС провел аварийно-восстановительные работы. В 23:55 электроснабжение было полностью восстановлено.
Кроме этого, 26 января в 18:25 произошло повреждение высоковольтной кабельной линии 10 кВ от подстанции "Пиковая-Котельная". Электроснабжение было прервано в жилмассиве "Ак-Ордо". Бригада Западного РЭС провела аварийно-восстановительные работы. В 20:25 электроснабжение было полностью восстановлено.
Источник: kaktus.media
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