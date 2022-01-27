Некоторые районы Бишкека остались без света. "Северэлектро" назвало причину

Вчера, 26 января, в южных микрорайонах Бишкека не было света.

Об этом Kaktus.media сообщили читатели.

Не было света в 6-м микрорайоне, в жилмассиве "Арча-Бешик". Частично не было света в 9, 10, 12-м микрорайонах, "Асанбае".

На отсутствие электричества жаловались и жители "Ак-Ордо".

В "Северэлектро" сообщили, что бригада работает над устранением проблемы. В пресс-службе Минэнерго сообщили, что аварий нет, возникло лишь небольшое замыкание.

Сегодня, 27 января, ОАО "Северэлектро" сообщило, что 26 января в 22:45 произошло повреждение высоковольтной кабельной линии 6 кВ от подстанции Абдыкалыкова. Электроснабжение было временно прервано у потребителей в 6-м и 9-м микрорайонах Бишкека.

Персонал Восточного РЭС провел аварийно-восстановительные работы. В 23:55 электроснабжение было полностью восстановлено.

Кроме этого, 26 января в 18:25 произошло повреждение высоковольтной кабельной линии 10 кВ от подстанции "Пиковая-Котельная". Электроснабжение было прервано в жилмассиве "Ак-Ордо". Бригада Западного РЭС провела аварийно-восстановительные работы. В 20:25 электроснабжение было полностью восстановлено.

Источник: kaktus.media