ГКНБ выявила новые факты поддельных дипломов у госслужащих

В настоящее время, по данным фактам материалы проверки рассматриваются ГКНБ для принятия соответствующего решения в рамках законодательства КР.
В Кыргызстане ГКНБ ведет проверку по факту наличия поддельного диплома о высшем образовании у руководства Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД КР полковника милиции "С.Ы.К." и одного из аудиторов Счетной палаты КР "С.З.А.". Как сообщает пресс-служба ГКНБ, эта проверка проводится в рамках исполнения поручения президента республики, на наличие и использование поддельных дипломов об образовании у государственных и муниципальных служащих.
Сообщается, что по имеющимся данным, указанными лицами в кадровые службы соответственно были предоставлены дипломы об окончании одного из высших учебных заведений Российской Федерации по специальности "юриспруденция" и Иссык-Кульского государственного университета им. К.Тыныстанова по специальности "бухгалтерский учет и аудит".
В настоящее время, по данным фактам материалы проверки рассматриваются ГКНБ для принятия соответствующего решения в рамках законодательства КР.
Источник: vb.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!