Раз в сколько лет надо менять SIM-карту?

Также специалист рассказал о признаках, по которым можно узнать, что SIM-карта устарела.
SIM-карту смартфонов нужно менять раз в 4-5 лет. Об этом в эфире радио Sputnik сообщил эксперт по телекоммуникациям Григорий Лысенко.
«Одна SIM-карта может работать 10-15 лет. Но чем больше в ней хранится информации и стирается, тем хуже она функционирует. Снижается производительность. Когда SIM-карта плохо справляется со своей работой, данные могут быть утеряны или ухудшиться качество связи. Поэтому предлагается менять SIM-карту каждые 4-5 лет», — сказал Лысенко.
Также специалист рассказал о признаках, по которым можно узнать, что SIM-карта устарела. Если карта начинает выходить из строя, то снижается качество связи, все чаще появляется надпись: «Абонент вне зоны сети».
Источник: Sputnik.kg
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