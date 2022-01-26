Врач-отоларинголог рассказала, что делать, если вы все-таки заразились омикроном

Не секрет, что количество заразившихся коронавирусом, в том числе и штаммом омикрон, растет с каждым днем.

Чем омикрон отличается от остальных штаммов коронавируса, каковы его симптомы и что нужно делать, если вы им заразились, рассказала врач-отоларинголог ЦСМ №3 Майрам Жумалиева.

Не секрет, что количество заразившихся коронавирусом, в том числе и штаммом омикрон, растет с каждым днем. Уже известно, что омикрон отличается быстрым распространением. И если кто-то в вашей семье им заболел, то скорее всего и остальным членам семьи заражения не избежать.

Основные симптомы омикрона

Чаще всего заболевшие жалуются на першение, сильные боли и сухость в горле, сухой кашель, сильные боли в суставах, спине и головные боли. Обезболивающее в данном случае не поможет, поэтому самолечением лучше не заниматься и обратиться к врачу. Температура поднимается не у всех, но почти всегда идет нехорошая интоксикация.

Что нужно делать

Если поднимается температура, не спешите ее сбивать, тем более принимать антибиотики. Повышение температуры и увеличение лимфатических узлов свидетельствуют о том, что ваш организм борется с вирусом.

Чтобы победить вирус, нужно начинать с симптоматического лечения. Если заложен нос - приготовьте слабый солевой раствор и промывайте его. Для снятия боли в горле можно 3-4 раза в день полоскать его содовым раствором или отваром из трав (календулы, ромашки). Приготовить их довольно просто:

столовую ложку календулы или ромашки залить стаканом горячей воды, настаивать 5-10 минут, затем процедить;

растворить 1-2 таблетки фурацилина в 200 мл кипяченной остуженной воды.

Для снятия сухости и першения в горле можно использовать леденцы, таблетки или спреи, содержащие обезболивающие препараты.

Зачастую при омикроне сильно беспокоит ломота в суставах. Интоксикация может продолжаться довольно долго. Иногда это связано с приемом антибиотиков. Если температура тела в течение 3-4 дней повышена и у вас не получается ее сбить, а самочувствие ухудшается, то нужно сразу обращаться к врачу и начинать правильное лечение.

Врач рекомендует

Пить побольше жидкости - 30 мл на 1 кг массы тела. Слишком горячее пить не стоит, чтобы не травмировать воспаленное горло;

не стоит лежать. Когда мы лежим и мало двигаемся, идет застойный процесс, что очень плохо. Надо активно двигаться;

соблюдать профилактические меры - носить в общественных местах маски, соблюдать гигиену рук и вакцинироваться.

Источник: kaktus.media