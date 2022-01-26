В Бишкеке проходит митинг в поддержку Ташиева-младшего

Напомним, ранее глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что предложил брату сдать мандат и тот согласился.
Сегодня в Бишкеке проходит акция в поддержку брата главы ГКНБ Камчыбека Ташиева депутата Шаирбека Ташиева. Собравшиеся возле здания Жогорку Кенеша потребовали, чтобы Ташиев-младший не сдавал свой мандат по просьбе брата.
"Шаирбека Ташиева избрал народ и он не имеет права сдавать мандат", - заявили участники пикета.
Напомним, ранее глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что предложил брату сдать мандат и тот согласился.
"Достаточно в нашей семье одного политика", - сказал он.
Источник: vb.kg
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