В Бишкеке проходит митинг в поддержку Ташиева-младшего

Напомним, ранее глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что предложил брату сдать мандат и тот согласился.

Сегодня в Бишкеке проходит акция в поддержку брата главы ГКНБ Камчыбека Ташиева депутата Шаирбека Ташиева. Собравшиеся возле здания Жогорку Кенеша потребовали, чтобы Ташиев-младший не сдавал свой мандат по просьбе брата.

"Шаирбека Ташиева избрал народ и он не имеет права сдавать мандат", - заявили участники пикета.

Напомним, ранее глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что предложил брату сдать мандат и тот согласился.

"Достаточно в нашей семье одного политика", - сказал он.



Источник: vb.kg