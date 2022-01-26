(Фото) Пугающий вид. Притока воды в Токтогульское водохранилища почти нет

Журналист и экоактивист Влад Ушаков опубликовал фотографии стока реки Нарын, который наполняет Токтогульское водохранилище.
«Еще один пугающий вид, за все эти годы увиденный впервые. Практически отсутствующий приток, полусухое русло Нарына на входе в Токтогульское водохранилище( на фото сток реки Нарын со стороны НБ КАГЭС-2 ). Берегите воду!», — написал Влад Ушаков.
Токтогульское водохранилище образовано Токтогульской ГЭС на реке Нарын. Здесь производится до 80% генерируемой в Кыргызстане мощности.
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