(Фото) Пугающий вид. Притока воды в Токтогульское водохранилища почти нет

Журналист и экоактивист Влад Ушаков опубликовал фотографии стока реки Нарын, который наполняет Токтогульское водохранилище.

«Еще один пугающий вид, за все эти годы увиденный впервые. Практически отсутствующий приток, полусухое русло Нарына на входе в Токтогульское водохранилище( на фото сток реки Нарын со стороны НБ КАГЭС-2 ). Берегите воду!», — написал Влад Ушаков.