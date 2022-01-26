Атамбаев из тюрьмы ответил Мухтару Аблязову и поразмышлял о событиях в Казахстане

Уверен, что волнения в Казахстане не были организованы кем-то со стороны, как бы не хотелось кому-то это так представить.
Бывший президент Алмазбек Атамбаев написал письмо-комментарий из тюрьмы по поводу заявления Мухтара Аблязова. Подлинность письма подтвердили его сын Кадыр Атамбаев и адвокат Замир Жоошев.
Напомним, ранее казахстанский оппозиционер Мухтар Аблязов заявил о договоренности с бывшим президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым об организации протестов в Казахстане.
По словам Аблязова, к протестам он начал готовиться давно, затем собирался прилететь в Казахстан через Кыргызстан. Мухтар Аблязов назвал себя лидером протестов и заявил, что с ним каждый день консультировались по поводу происходящего в Алматы.
Алмазбек Атамбаев в письме указал, что никогда не встречался и не разговаривал с Аблязовым.
"И тем более ни о чем с ним не договаривался. Возможно, кто-то ввел его в заблуждение. Хотя не секрет, что мои отношения с Нурсултаном Назарбаевым после сентября 2016 года оставляли желать лучшего. Но это другая история", - написал бывший президент.
Уверен, что волнения в Казахстане не были организованы кем-то со стороны, как бы не хотелось кому-то это так представить.
Атамбаев считает, что все революции и восстания в любой стране всегда вспыхивают в результате бездарных, антинародных действий самой власти.
"И в Казахстане тоже дело не в указаниях оппозиционеров из-за рубежа, тем более не в иностранных террористах. О некоторых причинах народных волнений достаточно точно, хотя и чересчур дипломатично сказал и президент Казахстана Токаев. Надеюсь, он предпримет решительные шаги по их устранению. Но на мой взгляд, нужны радикальные реформы не только в экономике, но и в политической системе страны, иначе все повторится в гораздо больших масштабах", - высказался Атамбаев.
Он подчеркнул, что надо наказывать не участников народных волнений, а тех, кто довел простых людей до этого.
"Тех, кто обкрадывал свой народ, кто душил своих граждан репрессиями, не давал дышать. И на своем примере могу сказать, что надо меньше верить силовикам, у которых всегда есть свои корыстные интересы, а больше верить свободной прессе и простым людям. И тогда КНБ - Комитет национальной безопасности Казахстана - не станет снова Угрозой национальной безопасности. Это же я говорил и говорю последние четыре года властям моей страны. Но пока без результата, хотя и президент уже другой", - добавил Атамаев.
Он напомнил, что в нем и его детях течет казахская кровь, а дети старшего сына наполовину казахи.
"И такая родня у многих кыргызов. Когда стон звучит над казахской степью, эхо его отражается плачем в кыргызских горах. Братья и сестры наши, казахи! Любим вас! Переживаем за вас! Ваше горе - наше горе! Ваша беда - наша беда! Соболезную семьям погибших и всем пострадавшим в эти трагические дни... Держитесь! Да хранит вас Создатель!" - заключил бывший глава гсоударства.
Источник: kaktus.media
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