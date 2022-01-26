Кыргызстан опустился на 24 пункта в мировом рейтинге по уровню коррупции

Так, согласно отчету, Кыргызстан занял 148 место из 183.

Об этом говорится в ежегодном отчете организации Transparency International по Индексу восприятия коррупции за 2021 год.

Так, согласно отчету, Кыргызстан занял 148 место из 183. Он набрал 27 баллов из 100. Чем ближе страна находится к последнему месту, тем выше уровень коррупции.

Источник: bulak.kg