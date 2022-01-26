Кабмин ввел временный запрет на экспорт из страны лекарственных средств

Соответствующее решение о введении временного запрета на экспорт подписано председателем кабмина и вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
Кабинет министров в целях охраны жизни и здоровья населения, недопущения критического недостатка в обеспечении лекарственными средствами и медицинскими изделиями для предотвращения сложной эпидемиологической ситуации в стране установил временный запрет сроком на 6 месяцев на экспорт из КР лекарственных средств и медицинских изделий. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
В соответствие с принятым решением Министерству экономики и коммерции надлежит уведомить Комитет по защитным мерам Всемирной торговой организации и Евразийскую экономическую комиссию о введении временного запрета.
Министерству иностранных дел в установленном порядке, не позднее трех дней с даты вступления в силу настоящего постановления, поручено уведомить Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств о введении временного запрета.
Соответствующее решение о введении временного запрета на экспорт подписано председателем кабмина и вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
Источник: vb.kg
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