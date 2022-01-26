При получении взятки задержан сотрудник ОЗАГС ПРН Московского района

В настоящее время задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР, проводятся следственно-оперативные мероприятия.м

Сотрудник Отдела записей актов гражданского состояния, паспортизации и регистрации населения Московского района Чуйской области вымогал деньги у местного жителя.

Как сообщает пресс-служба ГКНБ, 25 января в рамках зарегистрированных в ЕРПП материалов по ст.343 (Вымогательство взятки) УК КР при получении денежных средств с поличным был задержан ведущий специалист ОЗАГС ПРН Московского района Чуйской области Ш.Э.М.





Установлено, что Ш.Э.М. вымогал деньги у кыргызстанца за положительное решение вопроса получения паспорта гражданина КР.

В настоящее время задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР, проводятся следственно-оперативные мероприятия.