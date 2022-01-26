В Бишкеке лже-сотрудник ГКНБ вымогал деньги в аптеке

Сотрудники УПСМ Бишкека установили личность и доставили лже-сотрудника ГКНБ.
Об этом сообщает пресс-служба Управления патрульной службы милиции.
24 января 2022 года примерно в 15:45 в службу «102» ГУВД Бишкека поступило сообщение о том, что в одной из аптек на пересечении проспекта Чуй и улицы Гоголя неизвестный требует деньги.
Незамедлительно на место происшествия выехали сотрудники патрульной службы милиции, где по приезде с заявлением обратился У.Т., 1981 года рождения, с просьбой принять меры в отношении неизвестного лица, который, находясь в данной аптеке, с удостоверением ГКНБ требовал деньги.
По данному факту сотрудниками патрульной службы милиции при проведении розыскных мероприятий по горячим следам был установлен и доставлен в УВД Свердловского района Дж.А., 1987 года рождения, при проверке соответствующих документов обнаружено и установлено, что удостоверение ГКНБ является поддельным.
Данный факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений УВД Свердловского района и начато досудебное производство на основании ст.379 (подделка документов) УК КР.
Источник: reporter.kg
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