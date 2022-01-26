Генпрокуратура выявила, что на территории СЭЗ «Бишкек» незаконно извлекали золото

Этим занималась частная фирма по молчаливому согласию и содействию таможенников

По результатам проверки, проведенной Генеральной прокуратурой совместно с Управлением по борьбе с контрабандой Государственной таможенной службы при Минфине, установлены факты незаконного осуществления деятельности по переработке руд, содержащих драгоценные металлы.

Так, на территории СЭЗ «Бишкек» выявлены факты незаконной переработки золотосодержащих руд, где в отсутствие каких-либо разрешительных документов, в нарушение норм технической и экологической безопасности одна из частных фирм на протяжении длительного времени по молчаливому согласию и содействию должностных лиц таможенных органов и СЭЗ «Бишкек» вела деятельность по извлечению золота.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье 336 (Коррупция) УК КР.

Пресс-служба Генпрокуратуры

