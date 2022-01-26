Генпрокуратура выявила, что на территории СЭЗ «Бишкек» незаконно извлекали золото

Этим занималась частная фирма по молчаливому согласию и содействию таможенников
По результатам проверки, проведенной Генеральной прокуратурой совместно с Управлением по борьбе с контрабандой Государственной таможенной службы при Минфине, установлены факты незаконного осуществления деятельности по переработке руд, содержащих драгоценные металлы.
Так, на территории СЭЗ «Бишкек» выявлены факты незаконной переработки золотосодержащих руд, где в отсутствие каких-либо разрешительных документов, в нарушение норм технической и экологической безопасности одна из частных фирм на протяжении длительного времени по молчаливому согласию и содействию должностных лиц таможенных органов и СЭЗ «Бишкек» вела деятельность по извлечению золота.
Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье 336 (Коррупция) УК КР.
Пресс-служба Генпрокуратуры
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!