Как меняется отношение россиян к мигрантам. Наглядно

Респондентам задавали вопросы о том, насколько близко от себя лично они готовы видеть представителей разных национальностей.
Две трети россиян считают, что необходимо ограничивать поток в страну трудовых мигрантов, самое настороженное отношение жители страны демонстрируют к выходцам из Африки и Центральной Азии.
Таковы данные соцопроса, проведенного "Левада-центром" (АНО "Левада-центр" внесена российскими властями в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента).
Респондентам задавали вопросы о том, насколько близко от себя лично они готовы видеть представителей разных национальностей.
Более половины участников опроса хотели бы ограничить нахождение выходцев из Африки в России: четверть (25%) пускали бы их только временно, 27% не пускали бы вовсе.
Отношение россиян к выходцам из Африки.
А это отношение к выходцам из Центральной Азии (вопросы касались именно узбеков и таджиков).
Отношение россиян к выходцам из Центральной Азии.
В опросе приводятся данные за несколько лет. Например, если в 2010 году 55% опрошенных были настроены негативно по отношению к темнокожим мигрантам, то в 2021-м таких было 52%.
Дистанцированность к гражданам Средней Азии сохранилась практически на том же уровне: 58% в 2010 году против 51% в 2021-м.
Незначительно изменилась и доля тех, кто готов был бы видеть мигрантов среди членов своей семьи. В 2010 году лишь 1% опрошенных ответил утвердительно на этот вопрос по поводу мигрантов из Африки и Средней Азии, а спустя 11 лет таких россиян среди респондентов оказалось 4%.
Снизилась доля тех, кто хотел бы ограничить присутствие в России украинцев: 15% (в 2020 г. - 22%) пускали бы их в Россию только временно, 17% (в 2020 г. - 19%) не пускали бы.
Число людей, готовых видеть среди членов своей семьи украинцев, наоборот, выросло: в 2010-м на это были согласны 5% опрошенных, спустя 11 лет - уже 13%.
Источник: kaktus.media
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