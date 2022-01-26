Мэрия: В Бишкеке ситуация нормализована

В Бишкеке ситуация после отключения электроэнергии нормализована.

Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Как сообщается, ПЭУ "Бишкекводоканал" запустило все насосы, водозаборы работают в штатном режиме, ведутся регулировочные работы.

ОАО "Северэлектро" подало электроэнергию городу в необходимом объеме.

Кроме этого, восстановлена тепловая нагрузка на ТЭЦ Бишкека, возобновлена подача тепла в дома горожан. Сегодня "Бишкектеплосеть" проведет регулировочные работы по заявкам жителей.

Котельные КП "Бишкектеплоэнерго" работают в штатном режиме, подача тепла и горячей воды восстановлена, сказано в сообщении.

Источник: kaktus.media