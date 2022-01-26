Мэрия: В Бишкеке ситуация нормализована

В Бишкеке ситуация после отключения электроэнергии нормализована.
Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.
Как сообщается, ПЭУ "Бишкекводоканал" запустило все насосы, водозаборы работают в штатном режиме, ведутся регулировочные работы.
ОАО "Северэлектро" подало электроэнергию городу в необходимом объеме.
Кроме этого, восстановлена тепловая нагрузка на ТЭЦ Бишкека, возобновлена подача тепла в дома горожан. Сегодня "Бишкектеплосеть" проведет регулировочные работы по заявкам жителей.
Котельные КП "Бишкектеплоэнерго" работают в штатном режиме, подача тепла и горячей воды восстановлена, сказано в сообщении.
Источник: kaktus.media
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