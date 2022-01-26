Айгуль Айдарова стала депутатом ЖК вместо Орозайым Нарматовой

Айгуль Айдарова зарегистрирована депутатом Жогорку Кенеша, ей выдано удостоверение и нагрудный знак.

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов передала вакантный мандат депутата Жогорку Кенеша Айгуль Айдаровой. Решение принято сегодня, 25 января, на заседании ЦИК.

Айгуль Айдарова зарегистрирована депутатом Жогорку Кенеша, ей выдано удостоверение и нагрудный знак.

Айдарова баллотировалась по списку партии «Бутун Кыргызстан». Она пришла в парламент на место Орозайым Нарматова, которая решением ЦИК была лишена мандата.

Источник: reporter.kg