Фотофакт: деревья в столице доверились обманчиво теплой погоде

Будем надеяться, что в "небесной канцелярии" одумаются и прекратят это климатическое безобразие в виде неправильного потепления.
Некоторые деревья в нашей столице доверились обманчиво теплой погоде, которая уже несколько недель в январе 2022 года не хочет уступать место снегу и холодам. Они выпустили почки, которые вот–вот раскроются и покажут зеленые листочки.
Горожане отмечают, что рады установившейся теплой погоде (с нашими–то ценами на газ и уголь), но переживают, что ранний цвет деревьев и цветов в случае похолодания пропадет, и это может привести к неурожаю фруктов.
Будем надеяться, что в "небесной канцелярии" одумаются и прекратят это климатическое безобразие в виде неправильного потепления. Даешь снег и морозец! Всему свое время.
Источник: vb.kg
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