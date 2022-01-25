Городские службы Бишкека перешли на штатный режим работы

В тёмное время суток наружное освещение на городских улицах будет работать бесперебойно, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По причине того, что насосы функционируют от электричества, на некоторых участках наблюдается низкий напор воды или ее отсутствие. К вечеру ситуация будет нормализована, бригады производственно-эксплуатационного управления "Бишкекводоканал" работают в усиленном режиме.

Лифтеры муниципального предприятия "Бишкекгорлифт" из некоторых подъемников эвакуировали по 6-7 человек. В предприятии 41 диспетчерский пункт и 41 лифтёр.

Горожане могут обращаться в диспетчерские службы предприятий:

43-78-47 – аварийная служба МП "Бишкекгорлифт";

Для абонентов, которых обслуживает коммунальное предприятие "Бишкектеплоэнерго" всегда доступны номера горячих линий предприятия:

0312 21-28-44 – диспетчерская служба, которая принимает заявки с 8:00 до 17:00 часов; 0312 21-29-06 – круглосуточная диспетчерская; 0701 777-110 – What`sApp номер предприятия.

Аварийно-диспетчерская служба муниципального предприятия "Бишкексвет":

0312 463 089, 0312 576 351, WhatsApp: 0777 902 115;

По любым вопросам относительно водоснабжения и водоотведения звоните в единый информационный центр ПЭУ "Бишкекводоканал": 1533.

Источник: vb.kg