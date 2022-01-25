Городские службы Бишкека перешли на штатный режим работы

В тёмное время суток наружное освещение на городских улицах будет работать бесперебойно, сообщает пресс-служба столичной мэрии.
По причине того, что насосы функционируют от электричества, на некоторых участках наблюдается низкий напор воды или ее отсутствие. К вечеру ситуация будет нормализована, бригады производственно-эксплуатационного управления "Бишкекводоканал" работают в усиленном режиме.
Лифтеры муниципального предприятия "Бишкекгорлифт" из некоторых подъемников эвакуировали по 6-7 человек. В предприятии 41 диспетчерский пункт и 41 лифтёр.
Горожане могут обращаться в диспетчерские службы предприятий:
- 43-78-47 – аварийная служба МП "Бишкекгорлифт";
Для абонентов, которых обслуживает коммунальное предприятие "Бишкектеплоэнерго" всегда доступны номера горячих линий предприятия:
- 0312 21-28-44 – диспетчерская служба, которая принимает заявки с 8:00 до 17:00 часов;
- 0312 21-29-06 – круглосуточная диспетчерская;
- 0701 777-110 – What`sApp номер предприятия.
Аварийно-диспетчерская служба муниципального предприятия "Бишкексвет":
- 0312 463 089, 0312 576 351,
- WhatsApp: 0777 902 115;
По любым вопросам относительно водоснабжения и водоотведения звоните в единый информационный центр ПЭУ "Бишкекводоканал": 1533.
Источник: vb.kg
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