К вечеру в домах бишкекчан будет восстановлено отопление

К вечеру сегодняшнего дня в дома, подключенные к системе центрального отопения, вернется тепло.

Об этом vb.kg сообщили в ОАО "Бишкектеплосеть".

Отметим, в результате отключения электроэнергии, случившегося в ряде стран Центральной Азии, включая Кыргызстан, в Бишкеке остановилась подача горячей воды и отопления в многоэтажные дома.



Источник: vb.kg