Казахстан и Узбекистан обвинили друг друга в отключении электроэнергии

Это привело к «аварийному разделению транзита» и отключению электричества на юге Казахстана.

Перебои с электричеством в некоторых регионах Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана связаны с крупной аварией в электросетях Казахстана, говорится в сообщении Министерства энергетики Узбекистана.

«В результате крупной аварии в электросети Казахстана произошли перебои в электроснабжении Алматинской, Шимкентской, Туркестанской областей и прилегающих районов», — говорится в сообщении.

Это привело к резкому изменению напряжения на 530 электролиниях, идущих из Казахстана, на Ташкентской и Сырдарьинской теплоэлектростанциях сработали средства аварийной защиты, из-за чего они отключились.

В Казахстане, в свою очередь, сообщили, что аварийное отключение света произошло по вине энергетиков Узбекистана и Киргизии. «Ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан), произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ «Север — Восток — Юг Казахстана», — говорится в сообщении «Казахстанской компании по управлению электрическими сетями» (KEGOC).

Это привело к «аварийному разделению транзита» и отключению электричества на юге Казахстана. Системный оператор предпринимает меры по ликвидации аварии.

В Минэнерго Кыргызстана сообщили, что авария произошла в соседних странах.

Отключение электричества утром 25 января затронуло сразу три страны — Казахстан (южные районы, в том числе Алматы и Тараз), Кыргызстан (Бишкек, Ош, Иссык-Кульскую область) и Узбекистан (Ташкент, Ферганскую долину, Сырдарьинскую, Самаркандскую и другие области). Эти три страны с советских времен связаны единой энергосистемой. Ранее в единую энергосистему входили также Туркменистан (вышел в 2003 году) и Таджикистан (покинул систему в 2009 году).

Министерство ЖКХ Узбекистана после блэкаута предупредило о возможных перебоях в работе систем отопления, водоснабжения и канализации, сообщала «Газета.uz». Кроме того, временно работу приостановили все аэропорты страны.

В акимате (городской администрации) Алматы сообщили, что из-за падения напряжения в сетях сработали системы автоматической частотной разгрузки на подстанциях, ведутся работы по их переподключению.

Источник: centralasia.media