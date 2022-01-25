Спецслужбы КР подтвердили наличие боевиков в погромах в Казахстане

Наличие радикалов в трагедии в Казахстане однозначно было.

Это показывают сводки. Это, конечно, не 20 тыс. человек, но все же большая группа. Об этом на круглом столе "Внешнеполитические перспективы и вызовы в 2022 году сообщил президент Международной Ассоциации ветеранов спецподразделений "Альфа" Юрий Погиба.

Он напомнил, что атаки были широкие по фронту.

"Бой при выходе с Капчагая из зоны дислоцирования и для оказания помощи Алматы длился 8 часов. Атака на военное училище - 4,5 часа. При этом осуществлялась блокировка радиопереговоров. Т.е противники обладали элементарными станциями РЭП, которых в полном объеме нет даже у наших Вооруженных сил. Мы видим планируемую операцию, которая просто не сработала в полном объеме. Что-то послужило тому, что боевая операция была "спущена" раньше, чем это потребовалось. Поэтому, Вооруженные силы полностью провалились и не были готовы. В этом ключе ввод ОДКБ был больше морально-психологической помощью", - пояснил Погиба.

Он считает, что началось в РК с внутриэлитных "разборок", к которым затем подключились радикальные силы, что всегда опасно в наших республиках.

"РК устоял, так как он большой. Мы в такой ситуации не устоим. В КР ситуация будет решаться минутами и часами, а не сутками, как у них. Поэтому, заход ОДКБ туда был своевременным и правильным. Этим шагом мы показали миру, что мы обладаем дееспособным военным блоком, который может остановить ситуацию", - добавил Юрий Погиба.

Источник: vb.kg