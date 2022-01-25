Отключение света. Будет создана межгосударственная комиссия для выяснения причин

Акылбек Жапаров отметил, что такая ситуация произошла впервые в истории

Для выяснения причин крупной энергетической аварии, затронувшей несколько стран региона Центральной Азии, будет создана межгосударственная комиссия. Об этом на пресс-конференции заявил глава кабинета министров Акылбек Жапаров.

«За все время существования нашей региональной энергосистемы такая ситуация произошла впервые, энергетики не ожидали, что может произойти такое, но были готовы, — сказал он . — Комиссия выяснит, что произошло. Мы предпримем все меры, чтобы такое не повторилось».

Жапаров пояснил, что энергетические системы трех стран соединены параллельно, несмотря на то, что каждая из них полностью автономна.

«Ранее в случае аварий мы спасались электроэнергией от соседей, но в этот раз такой возможности не было. Полагаю, что наши энергетики и специалисты соседних стран сделают все возможное, чтобы избежать подобного».

Источник: Вести