Отключение света: В Бишкеке 45 человек застряли в лифтах, в Чункурчаке туристы — на канатке

Сегодня во всем Кыргызстане, а также южных регионах Казахстана и в Узбекистане отключился свет.
В Бишкеке из-за отключения света жители застряли в лифтах. По данным МП «Бишкекгорлифт», городские службы вызволили 45 бишкекчан. В ведомстве отметили, что не все лифты находятся на их балансе, поэтому точное количество застрявших неизвестно.
Также, по некоторым данным, на горнолыжном комплексе Чункурчак отдыхающие застряли на канатной дороге. Такая же ситуация произошла и на узбекском горнолыжном курорте Амирсой.
Сегодня во всем Кыргызстане, а также южных регионах Казахстана и в Узбекистане отключился свет.
В Нацэнергохолдинге заявили, что энергосистема Кыргызстана начала поэтапное восстановление после аварийного отключения в Объединенном энергетическом кольце Центральной Азии. Восстановление работы энергосистемы может занять несколько часов.
Источник: Булак.кж
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