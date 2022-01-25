Мэр Бишкека находится на ТЭЦ. Все службы ЖКХ переведены на усиленный режим работы

Прямо сейчас мэр находится на ТЭЦ Бишкека.

По поручению мэра Бишкека Айбека Джунушалиева все службы жилищно-коммунального хозяйства, в частности муниципальные предприятия «Бишкексвет», «Бишкекгорлифт», КП «Бишкектеплоэнерго», ПЭУ «Бишкекводоканал» переведены на усиленный режим работы.

Как сообщает пресс-служба мэрии, данное распоряжение действует до нормализации ситуации с электроэнергией в столице.

Прямо сейчас мэр находится на ТЭЦ Бишкека.

Отметим, на данный момент в Бишкеке, а также в Чуйской и Ошской областях начали подавать электроэнергию.

Источник: Булак.кж