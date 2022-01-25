Сбой электроэнергии в ЦА произошел из-за перегрузки в Казахстане

В результате произошло аварийное разделение транзита "Север-Восток-Юг Казахстана".
Массовый сбой с электричеством в Кыргызстане, Казахстане и Узбекистане случился из-за перегрузки транзитной линии в Казахстане. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского оператора по управлению электрическими сетями KEGOC.
"25 января 2022 года в 11:59 ч. (по времени Нур-Султана) ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан), произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ "Север-Восток-Юг Казахстана"", - говорится в сообщении.
В результате произошло аварийное разделение транзита "Север-Восток-Юг Казахстана". Объем ограничений составляет порядка 1500 мегаватт. В настоящее время предпринимаются меры по ликвидации аварии.
Источник: vb.kg
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