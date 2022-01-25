Свет отключили по всей стране. Также в Алматы и Ташкенте

По всему Кыргызстану отключили электроэнергию.
Об этом в соцсетях сообщают пользователи интернета.
По их данным, электричества нет во всех областях страны.
Кроме этого, сообщается, что свет отключили в Алматы, Ташкенте и Таразе.
Некоторые пользователи интернета предполагают, что на Токтогульской ГЭС произошла авария. Власти Кыргызстана пока не комментируют ситуацию.
Источник: vb.kg
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