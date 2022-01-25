Но есть хорошая практика развития отношений, которую мы развили с РУз – народная дипломатия.
Можно продолжать переговоры по делимитации и демаркации границ с Таджикистаном. Однако перед этим важно активизировать направления, которые бы идеологически объединяли население и народ, что живет в приграничных районах. Об этом на круглом столе "Внешнеполитические перспективы и вызовы в 2022 году" заявил эксперт по международным отношениям, экс-руководитель отдела внешней политики Аппарата президента КР Данияр Сыдыков.
Он отметил, что в настоящее время ситуация КР с РТ не на лучшем уровне.
- Но есть хорошая практика развития отношений, которую мы развили с РУз – народная дипломатия. Ведь, чем дальше люди приграничных районов двух государств друг от друга, тем сложнее проблему будет решать на официальном уровне. Бишкек с Душанбе продолжат говорить, но надо, чтобы в Баткенской и Худжанской областях был мир и покой, а не метание камнями, - отметил Сыдыков.
Эксперт по международным отношениям добавил, что предсказуемость и последовательность внешней политики для КР - основное. Мы должны придерживаться честных правил с партнерами и должны утеснять и развивать наши отношения с государствами ЦА и союзниками. Но не только декларативно.
- Трагические события апреля 2021 года - не первый. Ранее между КР и РТ тоже были масштабные конфликты. При этом применение оружия, которое было использовано РТ против КР – неприемлемо для соседнего государства. Эти вопросы должны решаться на двустороннем уровне. Всегда можно найти общий язык за столом переговоров. Но решение проблемы, повторю, надо начинать с регионов и их населения, - заключил Данияр Сыдыков.
Отметим, организаторами мероприятия выступил ОФ "Евразийское поколение" в партнёрстве с международной ассоциацией ветеранов спецподразделений "Альфа".
Источник: vb.kg
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