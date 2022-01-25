В ОАО «Электрические станции» сменился генеральный директор

Тавашаров сменил Талайбека Бектенова, который занимал пост с февраля 2021 года.
Компанию ОАО Электрические станции, производящую до 98 % всей электроэнергии Кыргызстана возглавил новый генеральный директор. Им стал Эркин Тавашаров, сообщает пресс-служба компании.
Тавашаров сменил Талайбека Бектенова, который занимал пост с февраля 2021 года.
Эркин Тавашаров имеет высшее техническое образование. Окончил инженерный факультет ЖАГУ, Технический университет Брно (Чехия), Малазийский Университет МТСР.
Трудовую деятельность начал в 1999 г. на Токтогульской ГЭС, электрослесарем. До назначения в компанию Электрические станции занимал пост директора Государственной инспекции по энергетическому, горному надзору и промышленной безопасности при Минэнерго.
Источник: reporter.kg
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