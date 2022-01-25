Министра внутренних дел огорчает, что известные люди употребляют наркотики

Министр пообещал, что расследование в отношении Болота Темирова и Болота Назарова будет объективным и в рамках закона.
Министр внутренних дел Улан Ниязбеков прокомментировал дело журналиста и акына, особо подчеркнув, что его огорчает, что известные люди употребляют наркотики и даже склоняют к этому других граждан.
По его словам, это подтверждает и заключение экспертизы.
Министр пообещал, что расследование в отношении Болота Темирова и Болота Назарова будет объективным и в рамках закона.
«Мы не ожидали, что известные люди попадут в такую криминальную ситуацию. Публичные люди, в том числе журналисты, всегда помогали нам в профилактике различных преступлений, в том числе и незаконного оборота наркотиков. Но факт остается фактом. К нам обратились с заявлением, мы, согласно законодательству, должны были отреагировать и принять соответствующие меры. Конечно, печальным результатом является наличие состава преступления. Ход следствия полностью под моим контролем», — цитирует министра его пресс-служба.
Он рассказал, что настоящее время милиция проводит тщательное расследование, изучает, где и от кого задержанные получали наркотики, с кем контактировали, а также все факты, связанные с незаконными веществами.
Источник: reporter.kg
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