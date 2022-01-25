"Колонны авто на КПП "Ак-Тилек" - неприемлемо для ЕАЭС. Это надо решать"

Колонны машин, по 3 часа проходящих проверки. Это неприемлемо для евразийских правил.
Председательствование КР в ЕАЭС нужно использовать максимально. Нужно настаивать на практической реализации правил 2014 года, так как она для нас особенно важна. Об этом на круглом столе "Внешнеполитические перспективы и вызовы в 2022 году" заявил эксперт по международным отношениям, экс-руководитель отдела внешней политики Аппарата президента КР Данияр Сыдыков.
Он напомнил, что сегодня происходит на "Ак-Тилеке".
- Колонны машин, по 3 часа проходящих проверки. Это неприемлемо для евразийских правил. И этот момент надо решать. Правильно, что президент поднял вопрос об усилении судебных структур ЕАЭС. Это хорошая возможность, чтобы поднимать вопросы в правовом поле. Должны быть усилены и полномочия ЕЭК. Так как комиссия должна иметь возможность оказывать влияние на те случаи, которые возникают в отношении ущемления прав предпринимателей. Тем более, что КР является зависимым государством от РК в плане логистики. Мы экспортируем и импортируем продукцию и товары через Казахстан. Поэтому, председательство в ЕАЭС – уникальная возможность, чтобы предметно и детально подойти с проектами конкретных решений, - подчеркнул Данияр Сыдыков.
Отметим, организаторами мероприятия выступил ОФ "Евразийское поколение" в партнёрстве с международной ассоциацией ветеранов спецподразделений "Альфа".
Источник: vb.kg
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