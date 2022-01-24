Улукбек Марипов станет послом КР в Саудовской Аравии

Напомним, Марипов был премьер-министром КР с 3 февраля по октябрь 2021 года.

Комитет по международным делам, обороне, безопасности и миграции Жогорку Кенеша одобрил кандидатуру Улукбека Марипова на пост посла КР в Саудовской Аравии.

На заседании его кандидатура представил первый замминистра иностранных дел Нуран Ниязалиев. Депутаты единогласно проголосовали за его кандидатуру.

Напомним, Марипов был премьер-министром КР с 3 февраля по октябрь 2021 года.

Источник: bulak.kg