Сколько кандидатов зарегистрировал ЦИК на повторные выборы?

Повторные выборы состоятся 27 февраля в Бишкеке по двум округам: Первомайскому и Свердловскому.

Центризбирком к 24 января зарегистрировал 16 кандидатов, баллотирующихся на повторные выборы депутатов Жогорку Кенеша по Первомайскому округу №27 и Свердловскому округу №29.

Так, по Первомайскому избирательному округу №27 зарегистрированы официально следующие кандидаты:

Капаров Чынгыз Капарович. Кермалиев Таалайбек Женишович. Мамбетсадыков Азамат Нурбекович. Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековна. Токтакунов Нурбек Акбарович.

По Свердловскому избирательному округу №29 зарегистрированы следующие:

Алканова Эльнура Сайдиракмановна. Алмамбетова Гуля Идиновна. Аспек уулу Азамат. Бакиров Бакыт Жеентайович. Болотбеков Бакытбек Болотбекович. Жолдошова Назгуль Амантуровна. Маматкулов Нурланбек Жолошович. Мотуев Нурдин Аманканович. Муртазалиев Абдурахманхаджи Шамильевич. Саадабаев Бакыт Муратбекович. Тургунбаев Улукбек Абдивалиевич.

Повторные выборы состоятся 27 февраля в Бишкеке по двум округам: Первомайскому и Свердловскому.

Источник: kaktus.media