(Фото) В Бишкеке состоялось первое заседание Горного клуба Кыргызстана

21 января 2022 года в отеле "Орион" прошло первое заседание Горного клуба Кыргызстана.

По инициативе внешнего управляющего ЗАО "Кумтор голд компани" (КГК) Тенгиза Болтурука и Кыргызского общества экспертов недр (КОЭН) создан Горный клуб Кыргызстана. Это площадка неформального общения для профессионалов отрасли, где в различных формах и форматах будет проводиться анализ состояния недропользования в Кыргызской Республике.

21 января 2022 года в отеле "Орион" прошло первое заседание Горного клуба Кыргызстана. В связи с ограничениями из-за соблюдения необходимых мер санитарно-эпидемиологического контроля в очном формате собрались 70 участников, но благодаря трансляции на платформе "Геовебинар" участие в заседании приняли 500 участников не только из Кыргызстана, но и из России, Казахстана, Монголии, Узбекистана, Канады, Австралии и других стран. В мероприятии участвовали более 100 представителей горнодобывающих компаний, горных ассоциаций, государственных органов, образовательных и научных организаций.

Форум открыл президент Кыргызского общества экспертов недр Ишимбай Чунуев. Он рассказал об актуальности и важности объединения усилий экспертов и специалистов горного дела для развития отрасли. Было отмечено, что Горный клуб создается для независимого экспертно-аналитического анализа в области геологии, горного дела и недропользования, визуализации цельной картины приоритетов развития горной отрасли Кыргызстана и разработки стратегий развития на ближайшие и долгосрочные периоды.

Тенгиз Болтурук, внешний управляющий КГК и инициатор создания Горного клуба, в своем выступлении остановился на результатах деятельности "Кумтора" по итогам 2021 года, планах по развитию компании и в целом отрасли, в том числе в области привлечения инвестиций, выделения средств на геологоразведку, приобретения горного оборудования и подготовки кадров.

Также выступили руководители ОАО "Кыргызалтын", ГП "Кыргызгеология" и другие. Весь поднятый комплекс вопросов требует обязательной нормативно-правовой основы, им может стать лишь всеобъемлющий Горный кодекс Кыргызской Республики, он будет включать вопросы пользования недрами, которые неразрывно связаны с фискализацией, промышленной безопасностью, охраной окружающей среды, сотрудничества разработчиков недр и местного населения.

Последующая деятельность Горного клуба Кыргызстана будет также заключаться в систематизации аналитических материалов по геологии и горному делу в Кыргызской Республике, ЕАЭС и всего мира. Предполагается выявить процессы и тенденции, происходящие и влияющие на недропользование в целом, а главным образом на формирование ресурсной базы Кыргызской Республики.

Заседания Горного клуба будут проходить на регулярной основе на базе онлайн-платформы "Геовебинар" не реже одного раза в месяц по мере накопления вопросов, требующих рассмотрения. Все материалы заседаний клуба доступны для просмотра и прослушивания на данном ресурсе в любое удобное время.

Источник: kaktus.kg