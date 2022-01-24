(Фото) В Бишкеке изменили схему движения маршрутки №166 и автобуса №12

В Бишкеке изменили схему движения маршрутки №166 и автобуса №12.
Такое решение было принято на очередном заседании межведомственной комиссии по рассмотрению маршрутов общественного транспорта.
Как сообщает пресс-служба мэрии столицы, по результатам обсуждений решено частично изменить схему движения микроавтобусного маршрута №166 по улице Киевской на улицу Тыныстанова и на проспект Чуй. Далее маршрут следует по той же схеме движения.
Также изменили схему движения автобусного маршрута №12, который продлили до села Беш-Кунгей, остальная часть схемы осталась без изменений.
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