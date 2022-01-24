(Фото) В Бишкеке хотят переделать площадь Ала-Тоо.

Свои предложения архитекторы МП «Бишкекглавархитектуры» презентовали в кабинете министров, пишут СМИ.
Отмечается, что площадь Ала-Тоо планируется сделать более уютной и притягательной во все времена года: заменить фонтаны на современные, высадить деревья и ель, которую будут украшать на Новый год, организовать площадку для катания на коньках/роликах, установить беседки, сделать подземные парковки.
По мнению архитекторов, нужно добавить больше зеленых насаждений, убрать стоянки для машин и наполнить новыми функциями, чтобы людям было интересно и приятно там находиться.
Пока неизвестно, когда планируется начать масштабную работу и сколько средств на это уйдет.
Источник: Булак.кж
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