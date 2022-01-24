Выборы 2020
Больше новостей на нашем телеграм-канале
           
Подробности
Общество
Просмотров: 18

(Фото) В Бишкеке хотят переделать площадь Ала-Тоо.

Свои предложения архитекторы МП «Бишкекглавархитектуры» презентовали в кабинете министров, пишут СМИ.

Отмечается, что площадь Ала-Тоо планируется сделать более уютной и притягательной во все времена года: заменить фонтаны на современные, высадить деревья и ель, которую будут украшать на Новый год, организовать площадку для катания на коньках/роликах, установить беседки, сделать подземные парковки.

                    

По мнению архитекторов, нужно добавить больше зеленых насаждений, убрать стоянки для машин и наполнить новыми функциями, чтобы людям было интересно и приятно там находиться.

Пока неизвестно, когда планируется начать масштабную работу и сколько средств на это уйдет.

 

Источник: Булак.кж

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить