(Фото) В Бишкеке хотят переделать площадь Ала-Тоо.

Свои предложения архитекторы МП «Бишкекглавархитектуры» презентовали в кабинете министров, пишут СМИ.

Отмечается, что площадь Ала-Тоо планируется сделать более уютной и притягательной во все времена года: заменить фонтаны на современные, высадить деревья и ель, которую будут украшать на Новый год, организовать площадку для катания на коньках/роликах, установить беседки, сделать подземные парковки.





По мнению архитекторов, нужно добавить больше зеленых насаждений, убрать стоянки для машин и наполнить новыми функциями, чтобы людям было интересно и приятно там находиться.











Пока неизвестно, когда планируется начать масштабную работу и сколько средств на это уйдет.

Источник: Булак.кж