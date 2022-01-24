Понятие "дистанционная работа" хотят внести в Трудовой кодекс КР

Также оговариваются условия перевода работника на дистанционную работу по инициативе работодателя в исключительных случаях

В Кыргызстане Министерство труда, социального обеспечения и миграции вынесло на общественное обсуждение проект постановления "О внесении изменений в Трудовой кодекс КР".

В представленном проекте предлагается внести в Трудовой кодекс нормы регулирования дистанционной работы. Также предлагается, что трудовой договор может заключать в форме электронного документа, удостоверенного электронной подписью.

"Дистанционной работой считается работа, которую работник выполняет вне места нахождения работодателя с использованием для выполнения этой работы и осуществления взаимодействия с работодателем информационно-коммуникационных технологий.

Дистанционная работа устанавливается как при заключении трудового договора, так и в течение срока действия трудового договора с внесением соответствующих изменений в трудовой договор.

На работников, выполняющих дистанционную работу, распространяется действие законодательства о труде и иных актов законодательства с учетом особенностей, установленных настоящей главой.

Условия работы между работодателем и работником, выполняющим дистанционную работу,

определяются трудовым договором", - гласит статья 360 в проекте закона.

Также оговариваются условия перевода работника на дистанционную работу по инициативе работодателя в исключительных случаях

"В период введения чрезвычайного или военного положения, объявления чрезвычайной ситуации либо при введении иных ограничительных мероприятий, в том числе карантина, по решению государственной власти или их должностных лиц, а также в других исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или здоровье работников, работник может быть временно переведен по инициативе работодателя на дистанционную работу до устранения вышеуказанных случаев.

По окончании срока такого перевода (но не позднее окончания периода наличия обстоятельства (случая), послужившего основанием для принятия работодателем решения о временном переводе работников на дистанционную работу), работодатель обязан предоставить работнику прежнюю работу, предусмотренную трудовым договором, а работник обязан приступить к ее выполнению", - говорится в статье 360.

Источник: vb.kg