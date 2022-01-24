Садыр Жапаров: Отныне закон должен работать одинаково для всех нас

Задержание журналиста Болота Темирова на своей странице в Facebook прокомментировал президент КР Садыр Жапаров.
"Любая профессиональная деятельность, осуществляемая в рамках закона, в том числе и журналистская, не должна быть поводом ни для каких форм давления. Это должно быть беспристрастное расследование с учетом всех обстоятельств.
Я держу на контроле, чтобы дело, связанное с Болотом Темировым и другими задержанными с наркотиками, было расследовано справедливо.
В то же время я хотел бы попросить журналистов воздержаться от публичной клеветы и необоснованных обвинений в адрес кого-либо.
Прежде чем что-то сказать, важно уточнить все и понимать ответственность за сказанное.
Камчыбек Кыдыршаевич подробно пояснил на пресс-конференции, что обвинения в его адрес были полностью ложными. Теперь деятельность каждого государственного предприятия перестала быть секретной, как это было раньше. Все работает открыто.
Он правильно сказал, что в случае необходимости создайте комиссию из нескольких оппозиционных журналистов и проверьте, а мы создадим для этого необходимые условия. У вас есть все возможности проверить. У нас все открыто. Отныне закон должен работать одинаково для всех нас, будь то журналисты, чиновники или простые граждане", - говорится в публикации.
Источник: vb.kg
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