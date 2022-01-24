США передали новую партию вакцин Pfizer, общее количество составило более 450,000

Бишкек, "Саясат. kg". 22 января США передали Кыргызской Республике еще 149,760 доз вакцин против COVID-19 компании Pfizer в рамках содействия в борьбе с пандемией.

Доставка вакцин организована через механизм COVAX, международной инициативы по поддержке равного доступа к вакцинам против COVID-19.

«Безопасные и эффективные вакцины дают нашей иммунной системе возможность противостоять тяжелому течению COVID. Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать народ Кыргызской Республики вакцинами и финансированием, чтобы обеспечить их доступность для всех жителей страны», - отметила Временный поверенный в делах США Соната Коултер.

В общей сложности, Соединенные Штаты передали Кыргызской Республике более 450 тыс. доз вакцины Pfizer против COVID-19 с октября 2021 года.

«Благодаря поддержке Правительства США и других наших международных партнеров, в Кыргызстане доступны вакцины всем желающим. Я призываю всех кыргызстанцев получить прививки как можно быстрее, чтобы обезопасить себя и близких от тяжелого течения болезни. Мировая практика показала, что вакцинация – один из самых эффективных методов борьбы с COVID-19», - отметил Бектурганов Улук-Бек, заместитель министра здравоохранения КР.

Согласно официальной статистике, более 40 тыс. человек полностью привиты вакциной американского производства Pfizer и более 62 тыс. кыргызстанцев получили одну дозу.

С начала пандемии, США предоставили Кыргызской Республике более 9 млн долларов США для профилактики, диагностики и лечения COVID-19. Эти средства также были направлены на закупку средств индивидуальной защиты, модернизацию лабораторий и обучение медработников.