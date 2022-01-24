При гибели рыбы в Токмаке ее начали быстро распродавать

Массовой гибели рыбы в Токмаке и Чуйской области не было, падеж составил не более 15%.
Об этом на пресс-конференции сообщил представитель Ассоциации рыбных хозяйств Урмат Жумалиев.
По его словам, паника среди населения началась из-за дебютантов в сфере рыбного промысла.
"Проблема в том, что в этой отрасли есть опытные сельскохозяйственные компании и дебютанты. Дебютанты испугались и начали массово продавать рыбу, цена на рынке резко упала. Распространился слух, что рыба погибает массово. На самом деле фактов массовой гибели рыбы нет. Могу пригласить любое СМИ на свои или другие хозяйства и показать, что это единичные случаи. В сельском хозяйстве такое бывает", - пояснил он.
Ветврач Абай Букушов заверил, что употребление в пищу такой рыбы не опасно.
Это непатогенные одноклеточные организмы, и при термической обработке они не представляют опасности для человека.
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