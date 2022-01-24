Дело журналистов. Прокуратура будет вести надзор за законностью расследования

Прокуратура Бишкека будет вести надзор за законностью расследования уголовного дела, возбужденного в отношении журналиста Болота Темирова.

Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Уточняется, что дело находится на контроле у Генеральной прокуратуры.

«Есть судебное решение о законности задержания. Органы прокуратуры будут вести надзор за законностью расследования уголовного дела», — сообщили редакции.

Напомним, 22 января в офис журналистов Temirov Live в Бишкеке пришли сотрудники милиции в сопровождении бойцов спецназа. Болота Темирова задержали и доставили в ГУВД столицы.

Стало известно, что вместе с Болотом Темировым задержан его коллега Болот Назаров. Обоих отпустили под подписку о невыезде.

Журналисты связывают визит сотрудников милиции с профессиональной деятельностью редакции Temirov Live и последним расследованием о топливном бизнесе семьи главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.



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