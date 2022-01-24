Один спортсмен и чиновники. Кто от Кыргызстана поедет на Олимпиаду в Пекин

Стал известен состав делегации Кыргызстана на Олимпийские игры в Пекине.

Об этом сообщили в НОК КР.

На играх-2022 КР представит горнолыжник Максим Гордеев, который родился в 1995 году в Караколе.

Горными лыжами занимается с 2010 года. Чемпион и мастер спорта КР, участник трех чемпионатов мира, двух зимних универсиад и многих стартов под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Наилучший результат на международной арене — четвертое место на соревнованиях FIS в 2018 году.

Его главным и личным тренером является Игорь Борисов.



За последние четыре года Максим Гордеев принял участие в соревнованиях в Иране, Армении, Швеции, России, Италии, Швейцарии, Австрии, Турции, Кыргызстане и ОАЭ. Ключевым стал квалификационный турнир в ОАЭ в ноябре 2021 года — по итогам четырех стартов наш спортсмен получил право выступить на предстоящей Олимпиаде в дисциплине «слалом».

Кроме Максима Гордеева и Игоря Борисова в спортивную делегацию Кыргызстана на Олимпиаде войдет шеф миссии, сотрудница Национального олимпийского комитета Чолпон Жумагазиева. По приглашению Международного олимпийского комитета на Игры едут президент НОК КР Садыр Мамытов и генеральный секретарь НОК Кылычбек Сарбагишев.

На Олимпиаду также поедет президент КР Садыр Жапаров.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Максим Гордеев выступит 16 февраля.



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