Один спортсмен и чиновники. Кто от Кыргызстана поедет на Олимпиаду в Пекин

Стал известен состав делегации Кыргызстана на Олимпийские игры в Пекине.
Об этом сообщили в НОК КР.
На играх-2022 КР представит горнолыжник Максим Гордеев, который родился в 1995 году в Караколе.
Горными лыжами занимается с 2010 года. Чемпион и мастер спорта КР, участник трех чемпионатов мира, двух зимних универсиад и многих стартов под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).
Наилучший результат на международной арене — четвертое место на соревнованиях FIS в 2018 году.
Его главным и личным тренером является Игорь Борисов.
За последние четыре года Максим Гордеев принял участие в соревнованиях в Иране, Армении, Швеции, России, Италии, Швейцарии, Австрии, Турции, Кыргызстане и ОАЭ. Ключевым стал квалификационный турнир в ОАЭ в ноябре 2021 года — по итогам четырех стартов наш спортсмен получил право выступить на предстоящей Олимпиаде в дисциплине «слалом».
Кроме Максима Гордеева и Игоря Борисова в спортивную делегацию Кыргызстана на Олимпиаде войдет шеф миссии, сотрудница Национального олимпийского комитета Чолпон Жумагазиева. По приглашению Международного олимпийского комитета на Игры едут президент НОК КР Садыр Мамытов и генеральный секретарь НОК Кылычбек Сарбагишев.
На Олимпиаду также поедет президент КР Садыр Жапаров.
Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Максим Гордеев выступит 16 февраля.
Ссылка: https://24.kg/sport/221502/
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