В Трудовой кодекс хотят включить понятие «дистанционная работа».
Соответствующий проект постановления кабмина на общественное обсуждение вынесло Министерство труда, социального обеспечения и миграции.
Как отмечается в справке-обосновании, сегодня отношения между работодателем и работником при дистанционном режиме работы никак не регулируются. Хотя в настоящее время на рынке труда происходят существенные изменения.
«В результате развития цифровых технологий сокращается объем традиционной занятости, что приводит к появлению ее новых форм (фриланс, самозанятость, дистанционная работа и так далее). При этом эпидемиологическая ситуация, вызванная пандемией COVID-19, повысила актуальность применения трудового договора с внедрением в него дистанционной работы. В этой связи возникла острая необходимость в регулировании удаленного труда различных категорий работников. Изменения предоставляют возможность юридически закрепить отношения с такими работниками», — отмечается в документе.
Дистанционной считается работа, которую работник выполняет вне места нахождения работодателя с использованием для выполнения этой работы и осуществления взаимодействия с работодателем информационно-коммуникационных технологий.
При этом необходимым условием дистанционной работы является использование информационно-телекоммуникационных сетей для ее выполнения и взаимодействия с работодателем.
В ведомстве отмечают, что кроме введения в Трудовой кодекс нового понятия, проектом также вносятся нормы, в соответствии с которыми трудовой договор может заключаться между работником и работодателем в форме электронного документа, заверенного электронной цифровой подписью.
«Заключение электронного трудового договора повысит оперативность оформления официальных трудовых отношений. Это даст больше возможностей для удаленного трудоустройства: соискатель сможет подобрать себе работодателя из другого региона, дистанционно пройти собеседование и заключить трудовой договор», — отмечается в справке-обосновании.
На работников, осуществляющих дистанционную работу, распространяются общие нормы Трудового кодекса, в том числе в части оплаты труда, продолжительности рабочего времени и времени отдыха, предоставления отпусков, гарантий и компенсаций и так далее.
Таким образом, лицам, работающим на дистанции и заключившим трудовой договор, предоставляются все социально-трудовые гарантии, предусмотренные трудовым законодательством.
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