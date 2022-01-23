Садыр Жапаров высказался по поводу дела Болота Темирова

Я держу на контроле, чтобы дело, связанное с Болотом Темировым и другими задержанными с наркотиками, было расследовано справедливо.

Президент Садыр Жапаров все же прокомментировал дело журналиста-расследователя Болота Темирова. Пока ничего удивительного, он сам придерживается такой же позиции, что и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

"Любая профессиональная деятельность, осуществляемая в рамках закона, в том числе и журналистская, не должна быть поводом ни для каких форм давления. Это должно быть беспристрастное расследование, с учетом всех обстоятельств.

Я держу на контроле, чтобы дело, связанное с Болотом Темировым и другими задержанными с наркотиками, было расследовано справедливо.

В то же время я хотел бы попросить журналистов воздержаться от публичной клеветы и необоснованных обвинений в адрес кого-либо. Прежде чем что-то сказать, важно уточнить все и понимать всю ответственность сказанного, а потом уже говорить.

Камчыбек Кыдыршаевич подробно пояснил на этой пресс-конференции, что обвинения в его адрес были полностью ложными. Теперь деятельность каждого государственного предприятия перестала быть секретной, как это было раньше. Все работает открыто.

Он правильно сказал, что в случае необходимости создайте комиссию из нескольких оппозиционных журналистов и проверьте, а мы создадим для этого необходимые условия. У вас есть все возможности проверить. У нас все открыто. Отныне закон должен работать одинаково для всех нас, будь то журналисты, чиновники или простые граждане", - написал Садыр Жапаров.

Напомним, журналист-расследователь Болот Темиров задержан силовиками. Вечером 22 января в офис его редакции ворвались несколько следователей и бойцы спецназа. Повалив всех на пол, из заднего кармана Болота Темирова сотрудники силовых структур якобы вытащили темно-зеленое вещество. Но все очевидцы утверждают, что вещество было подброшено самими силовиками. Также стало известно, что на Болота Темирова якобы написали заявление.

Все это произошло после того, как журналисты Temirov Live опубликовали расследование о "клане Ташиевых", рассказав, как члены семейства становятся "нефтяными магнатами в Кыргызстане".

Источник: kaktus.media