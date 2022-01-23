Глава ГКНБ: Шаирбек Ташиев в ближайшее время сдаст свой манд

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что работает ради государства и принимает критику.

Об этом он сказал сегодня, 23 января, на пресс-конференции.

"Вот про Шаирбека. Когда его предвыборная кампания началась, я его вывел из госдел. Он только пару дней встречался с народом. Почему? Конечно, в этом есть не только его заслуга, но и моя. Я всегда буду ему помогать. Вчера позвал его к себе, сказал слишком много критики. В одной семье должен быть только один политик. В ближайшие дни Шаирбек сдаст свой мандат. После меня он может быть политиком. Мы с ним поговорили, и он согласился сдать мандат", - сказал Ташиев.

Шаирбек Ташиев - родной брат главы ГКНБ Камчыбека Ташиева - стал депутатом по Джалал-Абадскому одномандатному избирательному округу №14. Это вызвало критику общественности.

Источник: kaktus.media