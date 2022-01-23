Камчыбек Ташиев: Расследование Болота Темирова ложное

Накануне столичное ГУВД распространило короткий комментарий без подробностей дела.
Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сегодня, 23 января, провел пресс-конференцию, где прокомментировал задержание Болота Темирова и его расследование.
"Вот все говорят, что Болота Темирова задержали после его журналистского расследования, но это не так. Вся его информация ложная", - сказал Ташиев.
"Никто меня за 20 лет не может обвинить или сказать, что я воровал госденьги. У меня принципы такие. Я не имею никакого отношения ко всему этому", - отметил Ташиев.
Он добавил, что это полная ложь.
"Я делаю для государства только полезное и не в ущерб государству", - сказал Ташиев.
Накануне в офис редакции Temirov Live ворвались сотрудники спецназа Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Они провели обыск, изъяли технику, в том числе рабочие компьютеры журналистов, и задержали редактора Болота Темирова. Его якобы подозревают в сбыте наркотиков, но официально эту информацию ни в ГУВД Бишкека, где его содержат со вчерашнего дня, ни в МВД не подтверждают.
Накануне столичное ГУВД распространило короткий комментарий без подробностей дела.
Задержанный журналист прошел освидетельствование: анализ крови на употребление наркотиков показал отрицательный результат.
Обыски и задержание журналиста Болота Темирова проведены после опубликования им расследования о топливном бизнесе родственников главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.
Источник: kaktus.media
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