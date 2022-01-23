Ташиев рассказал, как работают компании «Кыргызнефтегаз» и «Кыргыз Петролеум Компани»

Что я хочу этим сказать? Частные компании передают нефть на завод и снова возвращают в виде продукции.

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев рассказал и нарисовал на доске, как работают компании «Кыргызнефтегаз» и «Кыргыз Петролеум Компани».

На пресс-конференции в правительстве 23 января он назвал ложью журналистское расследование Temirov Live.

Несколько дней назад они опубликовали журналистское расследование о деятельности компаний «Кыргызнефтегаз» («КНГ») и «Кыргыз Петролеум компани» («КПК», дочерняя структура «КНГ»).

Как рассказал Ташиев, переработкой и производством нефти занимается только одно предприятие — «Кыргызнефтегаз».

К.Ташиев рассказал, как устроена работа:

«Под «Кыргызнефтегазом» есть «Кыргыз Петролеум Компани», это НПЗ, то есть нефтеперерабатывающий завод. Он перерабатывает нефть, которую добыл «Кыргызнефтегаз».

«Кыргызнефтегаз» сам добывает нефть, а также есть около 20 китайских компаний, которые добывают нефть. Китайские компании могут продавать свою нефть любым лицам.

Китайские компании продают нефть:

1. Токмокской НПЗ,

2. Кантской НПЗ,

3. Частным фирмам.

Частные фирмы покупают нефть и перепродают в «Кыргыз Петролеум Компани».

В итоге выпускается три вида продукции:

1. Бензин, около 15%

2. Дизтопливо, около 25%

3. Мазут, остальное

4. Потери, 1,5-2%

Что я хочу этим сказать? Частные компании передают нефть на завод и снова возвращают в виде продукции. Бензин и дизтопливо они продают внутри страны. Они не имеют право продавать в другие страны. Они ставят любые цены и продают.

А мазут можно экспортировать. Мы наоборот должны радоваться. Мы должны поощрять это. Так как поступает валюта. Они продают подороже. Поэтому все стараются продавать подороже. Чем больше продадут, тем больше налоги.

Часть мазута продается и внутри страны. Но подешевле. На экспорт идет на 20-30 сомов дороже», - рассказал К.Ташиев.

Он считает, что нужно радоваться, когда компании дорого продают на экспорт и получают прибыль. Чем больше продадут — тем больше налогов.

Далее Ташиев нарисовал на доске, какую прибыль компания «Кыргызнефтегаз» получила в 2020 и 2021 годах. Аналогичные данные он привел по компании «Кыргыз Петролеум Компани».

Источник: tazabek.kg