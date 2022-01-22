Работать не воруя - нужно!

Бишкек, "Саясат. kg". Психологи отмечают, что подозрения о скрытых мотивах - всего лишь проекция ваших собственных мыслей о себе и окружающих...

Особенно в нынешней ситуации Кыргызстана. Как известно, на протяжении последних лет, чиновники обворовавшие и раздевшие Кыргызстан практически донага, как ни в чем не бывало, продолжают вести свои привычные двойные стандарты... Но, давайте анализировать по фактам, а не абы как.

ФАКТ

О КНГ (Кыргызнефтегаз). Завод кроме производства нефтепродуктов и других видов сырья, занимается переработкой нефти. На сегодня предприятие производит три вида продукции - это бензин, дизель, мазут.

Компания КПК (Кыргыз Петролеум Компани). Общество с ограниченной ответственностью. Кроме законной продажи трех видов топлива – дизеля, бензина, газа внутри страны, предприятие занимется законным экспортом мазута (отходами нефти).

Общество с ограниченной ответственностью "Регион ойл". Занимается торговлей твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами.

ЦЕНА

Как мы знаем, мазут считается самым дешевым видом топлива. Стоимость его на международной товарно-сырьевой бирже с начала осени прошлого года выросла почти на 13%, а с начала года – в 1,5 раза. В Кыргызстане мазут стоит – 0,27 долларов за литр. Сравнительно в Италии литр мазута стоит - 1.639 $ за литр . В Турции - 0.852 $.

ВАЖНО

Выпуском мазута в КР занимается только КНГ (Кыргызнефтегаз). И стоимость нефтепродукта для всех посредников нефте-компаний является единой. Какую дальнейшую цену за мазут назначит посредник – его личное решение. Он может продавать и по 7 сомов, и по 27. И тем более экспортировать в другие страны. Это не является нарушением закона. Это не преступление. Важно, что налоги от продаж идут на пополнение госказны Кыргызской Республики.

К СЛОВУ

Если прежде КПК (Кыргыз Петролеум Компани) выходила с минусом до 40-млн. сомов, то в 2021-году компания вышла с чистой прибылью в 200-млн.сомов. Чувствуете разницу? О чем это говорит?... Совершенно верно! Борьба с коррупцией ужесточилась. Деятельность в Кыргызской Республике максимально открыта и прозрачна. К слову, сумма прибыли учитывает налоги, но не исключает операционные расходы — зарплаты сотрудникам и др.

НАПОСЛЕДОК

Любая ситуация на рынке мазута – следствие действия рыночных факторов. Другими словами, это здоровая ситуация. Подытожим о «наблюдениях» Temirov LIVE. Несомненно это деструктивный сайт, который весьма разительно пытается отработать свою позицию. Не будем спорить. Журналист целенаправленно ведет деструктивную работу по дискредитации главы ГКНБ. Высказывать недовольство условиями жизни легче. Ведь каждой личности хочется жить в благополучной стране. Но мы не должны забывать, что единство народа - в сплочении. Кстати, психологи отмечают, что подозрения о скрытых мотивах - всего лишь проекция ваших собственных мыслей о себе и окружающих...