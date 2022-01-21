Дело Аскарова: Следователь ГКНБ игнорирует ходатайства адвокатов

Правозащитное движение ПД "Бир Дуйно Кыргызстан" сообщает о том, что 20 января.

Первомайский районный суд города Бишкека, рассмотрев на судебном заседании жалобу адвоката Автандил Бакытбека, признал необоснованным бездействие ГКНБ в расследовании смерти правозащитника Азимжана Аскарова.

Отмечено, что жалоба была подана, в связи с тем, что в производстве следователя СО ГУ ГКНБ КР по городу Бишкеку Н.Назарова находятся материалы уголовного дела по факту смерти правозащитника А.Аскарова в ИК 47.

2 декабря 2021 года адвокатами было заявлено ходатайство о необходимости допроса свидетелей с обязательным участием потерпевшей Хадичи Аскаровой, супруги правозащитника. Адвокаты просили уведомить следственный орган о времени дате проведения допроса. Однако с момента заявления ходатайства прошло более полутора месяца, но ответа получено не было.

"Согласно ч.2 и 3 ст. 124 УПК КР - ходатайство подлежит рассмотрению и разрешению непосредственно после заявления. В случаях, когда немедленное принятие решения по ходатайству невозможно, оно должно быть разрешено не позднее суток со дня заявления. О полном или частичном отказе в удовлетворении ходатайства уполномоченное лицо органа дознания, следователь, прокурор, судья выносят постановление, а суд – определение, которое доводится до лица, заявившего ходатайство", - поясняют в "Бир Дуйно".

Ранее, 26 октября 2021 года, согласно постановлению следственного судьи Первомайского районного суда, бездействие ГКНБ также было признано незаконным и необоснованным.

"Таким образом, следователь ГКНБ продолжает игнорировать ходатайства адвокатов, несмотря на решение суда. После частичного удовлетворения Первомайским районным судом, адвокаты намерены добиться передачи дела в Прокуратуру и взыскать с Министерства финансов и ГКНБ средства в пользу потерпевшей за бездействие органов следствия", - отмечают в правозащитной организации.



Источник: vb.kg