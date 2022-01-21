Антимонопольный тоже признал, что цены на ГСМ будут расти. Но постараются не резко

За последний год цена на горюче-смазочные материалы (ГСМ) в Кыргызской Республике выросла на 70%.
Однако на фоне некоторых соседних стран и стран ЕАЭС стоимость ГСМ в республике значительно ниже. Об этом напоминает пресс-служба Антимонопольного госагентства.
Ведомство отмечает, что цены на ГСМ зависят от:
- мировых котировок на нефть;
- цен на нефтеперерабатывающих заводах;
- геополитической ситуации в странах-поставщиках;
- введения защитных мер внутреннего рынка странами-поставщиками.
21 января 2022 года под председательством директора госагентства Тайлакова прошло совещание с представителями Министерства экономики и коммерции, крупными нефтетрейдерами, Ассоциацией и Союзом нефтетрейдеров Кыргызстана.
Нефтетрейдеры сообщили, что вынуждены будут поднять цены внутреннем рынке ГСМ.
Нефтетрейдерам рекомендовано:
- не допускать резкого повышения цен на ГСМ, применяя механизмы выравнивания цен до безубыточного уровня;
- обеспечить необходимые запасы ГСМ для насыщения рынка ГСМ и недопущения создания дефицита нефтепродуктов;
- усилить контроль и не допускать ущемления прав потребителей за счет недолива ГСМ на автозаправочных станциях;
- обеспечить обратную связь с госагентством в случае изменения ситуации на рынке и возможность принятия превентивных мер.
Уточняется, что нефтетрейдеры начали поэтапно корректировать цены на бензин Аи-92 с учетом новых контрактов и уже имеющихся в наличии запасов, не допуская резкого повышения цен.
Источник: kaktus.media
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