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Антимонопольный тоже признал, что цены на ГСМ будут расти. Но постараются не резко

За последний год цена на горюче-смазочные материалы (ГСМ) в Кыргызской Республике выросла на 70%.

Однако на фоне некоторых соседних стран и стран ЕАЭС стоимость ГСМ в республике значительно ниже. Об этом напоминает пресс-служба Антимонопольного госагентства.

Ведомство отмечает, что цены на ГСМ зависят от:

  • мировых котировок на нефть;
  • цен на нефтеперерабатывающих заводах;
  • геополитической ситуации в странах-поставщиках;
  • введения защитных мер внутреннего рынка странами-поставщиками.

21 января 2022 года под председательством директора госагентства Тайлакова прошло совещание с представителями Министерства экономики и коммерции, крупными нефтетрейдерами, Ассоциацией и Союзом нефтетрейдеров Кыргызстана.

Нефтетрейдеры сообщили, что вынуждены будут поднять цены внутреннем рынке ГСМ.

Нефтетрейдерам рекомендовано:

  • не допускать резкого повышения цен на ГСМ, применяя механизмы выравнивания цен до безубыточного уровня;
  • обеспечить необходимые запасы ГСМ для насыщения рынка ГСМ и недопущения создания дефицита нефтепродуктов;
  • усилить контроль и не допускать ущемления прав потребителей за счет недолива ГСМ на автозаправочных станциях;
  • обеспечить обратную связь с госагентством в случае изменения ситуации на рынке и возможность принятия превентивных мер.

Уточняется, что нефтетрейдеры начали поэтапно корректировать цены на бензин Аи-92 с учетом новых контрактов и уже имеющихся в наличии запасов, не допуская резкого повышения цен.

Источник: kaktus.media

           

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